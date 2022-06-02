В Колпино строят новую транспортную развязку

В Колпинскомм районе Петербурга в скором времени появится новая транспортная развязка. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», её протяженность составит 2 километра, предусмотрено четыре полосы движения.

В настоящий момент на месте будущей развязки уже установили опоры и монтируют металлоконструкции. Новая развязка заменит железнодорожный переезд, который существенно удлиняет путь за счет собирающихся там пробок. Она пройдет над железнодорожными путями.

Ветка, над которой строят развязку, крайне загружена. В час по ней проходит по десять и более составов, так как направление обеспечивает доставку основного потока грузов в Петербург.

В реализации развязки колпинского транспортного узла используется помогает софинансирование. Всего на строительство потребовалось четыре миллиарда рублей. Один из них выделили из федерального бюджет.

Запланировано не только строительство развязки, но также появление наземного пешеходного перехода и нескольких новых остановок общественного транспорта. К настоящему моменту будущий объект готов на 35%. Заместитель председателя по развитию транспортной инфраструктуры Руслан Зайцев отметил, что строительство ведут таким образом, чтобы не перекрывать движение железнодорожного транспорта и автомобилей.

Эксперты считают, что новая развязка даст автомобилистам возможность объезжать пробки в Рыбацком при поездках в Ленинградскую область. Однако существенно изменить транспортную ситуацию позволит реконструкция Петрозаводского шоссе. Такие планы у властей тоже есть.

В ноябре следующего года по новой развязке в Колпино планируют запустить рабочее движение. Строительство идет по графику.