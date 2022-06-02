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Петербуржцам объяснили, зачем нужен второй этап транспортной реформы

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© Фото: Baltphoto

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Петербургу следует проводить транспортную реформу в соответствии с ранее утвержденным графиком. О важности его соблюдения рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Его мнение публикует «МК в Питере».

Дмитрий Солонников отметил, что реформа была необходима петербургской системе общественного транспорта, которая сформировалась в 1990-х годах. К концу первой четверти двадцать первого века необходимость её обновления стала очевидна многим.

Эксперт пояснил, что если у города есть возможность провести транспортную реформу, её нужно проводить именно сейчас. Не стоит вести разговоры о том, что это следовало бы сделать через пять или десять лет.

Политолог напомнил, что реформа в Петербурге планировалась еще два года назад. Однако её отложили из-за пандемии. Сейчас заболеваемость снизилась и Петербург вернулся к реализации срочных программ.

В итоге отложенная на два года транспортная реформа совпала с мусорной. Однако, как подчеркнул Дмитрий Солонников, обе они необходимы для города. В каждой крупной реформе возможны некоторые шероховатости. Политолог отметил, что в истории России и любого другого государства нет масштабных реформ, которые прошли бы абсолютно гладко.

Эксперт подчеркнул, что можно еще подкорректировать маршрутки и отладить расписание транспорта. В комитете по транспорту рассматривают и отрабатывают все проблемные моменты.

Реформа неслучайно проходит в несколько этапов. Дмитрий Солонников предложил не обрубать собаке хвост, делая все за один раз. В этом случае было бы сложнее справляться с потоком жалоб и оперативно выравнивать работу.

При постепенном проведении реформы на каждом следующем этапе учитывается опыт предыдущего. После каждого этапа накопленный опыт анализируют и проводят «разбор полетов». Подводя итоги, эксперт отметил, что важно продолжать пути реформы, а её второй этап — это логично и правильно.

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