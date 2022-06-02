Проверять водительские удостоверения в России будут по-новому

В России планируют создать новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД РФ, новый сервис создадут в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Информацию о выданном гражданину водительском удостоверении будут заносить в его цифровой профиль. Последний будет иметь вид витрины данных ГИБДД на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

С инициативой сделать проверку подлинности водительских удостоверений автоматизированной выступили банки. По мнению финансовых экспертов, такое нововведение позволит выдавать кредиты, обменивать валюту и переводить средства без открытия счета с использованием для идентификации личности гражданина водительских прав, а не паспорта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что действие водительских прав с истекающим сроком в России продлили на три года.