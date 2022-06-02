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Петербургские велосипедисты хотят штрафовать гуляющих по велодорожкам пешеходов

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© Фото: Baltphoto

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С наступлением лета в Петербурге активизировался извечный конфликт между пешеходами и велосипедистами. Как сообщает Neva.Today, в социальных сетях стали чаще появляться сообщения, где любители двухколесного транспорта сетуют на несознательных пешеходов и мам с колясками, занимающих для прогулки велодорожки.

Жалоба на пешеходов появилась и в сообществе «Ладожская рулит/ Красногвардейский р-н» в социальной сети «ВКонтакте». Автор напомнил, что велосипедная дорожка — это часть транспортной инфраструктуры, а не тротуар. Поэтому не стоит прогуливаться по ней с коляской или пускать бегать туда ребенка.

Велосипедист также рассказал, что при движении по тротуару всегда ездит медленно и уступает пешеходам. Однако на велодорожках они зачастую выскакивают под колеса и ругаются вслед велосипедисту. Решением проблемы автор видит штрафы для нарушителей, которые могут заменить отсутствующее взаимное уважение.

Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес пояснил, что закона, позволяющего штрафовать выходящих на велодорожки пешеходов, не существует. Любителям велотранспорта он предложил вежливо звонить в звонок и вести агитацию за соблюдение правил. Со временем это войдет в привычку.

Решению проблемы, по мнению Германа Мойжеса, мог бы способствовать асфальт красного цвета на велодорожках. Таким способом можно напомнить пешеходам, что гулять по велодорожкам опасно.

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