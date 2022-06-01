Перевозчик дал оценку транспортной реформе в Петербурге

1 июня в Петербурге стартовал второй этап транспортной реформы. Оценить её реализацию уже успели не только пассажиры, но и перевозчики.

Директор по организации перевозок компании «Вест-Сервис» Роман Юренев рассказал, что новые автобусы полностью устраивают компанию. Его мнение публикует «МК в Питере». Представитель перевозчика пояснил, что возникшую заминку с поставками комплектующих сумели оперативно решить заменой на аналоги от отечественных производителей. В итоге, несмотря на небольшие трудности, компании удалось выпустить автобусы на линию в ранее назначенный срок.

В настоящий момент, как пояснил Роман Юренев, осуществляется отладка и совмещение обеспечивающего безопасность перевозок оборудования. На втором этапе перевозчик решил не выпускать автобусы такими же темпами, как на первом. Сотрудники работают в более спокойном режиме, автобусы выходят на линии по мере готовности.

Возникшая на данном этапе незначительная задержка может пойти Петербургу на пользу. Директор компании отметил, что пассажиры будут постепенно привыкать к новому транспорту, а перевозчики научатся его обслуживать. Если потребуется, последние могут дать обратную связь выпускающему автобусы заводу, чтобы необходимые коррективы внесли уже на предприятии.

Заключительный третий этап транспортной реформы в Петербурге начнут реализовывать 15 июля. К этому сроку с улиц города исчезнуть все маршрутки, а на линии выйдет полностью обновленный подвижной состав.