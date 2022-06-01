Петербуржцы оценили удобство новых автобусов для инвалидов

Пассажиры петербургского общественного транспорта отмечают происходящие с ним позитивные перемены. Как пишет «МК в Питере», горожане говорят об удобстве новых автобусов для инвалидов.

Пользоваться низкопольными автобусами пассажирам в инвалидных колясках стало существенно проще. Петербурженка Александра Филиппова отметила, что в 2022 году у всех должна быть возможность спокойно передвигаться по городу и порадовалась, что пришли к таком решению.

Анна Бакуменко отметила, что автобусы стали не только удобнее в разы для инвалидов, но также экологичными и более красивыми. Порадовались петербуржцы и за родителей с колясками, которым тоже будет удобнее передвигаться по городу. Раньше мамы при посадке в автобус нередко просили о помощи других пассажиров. Теперь они могут справиться самостоятельно.