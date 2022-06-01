Новые автобусные остановки появятся в Петербурге

С первого июня в Петербурге начался второй этап перехода к Новой модели транспортного обслуживания. В ходе его реализации на улицах города появятся 63 новых остановки общественного транспорта.

Предусматриваются также изменения в петербургской транспортной инфраструктуре. Маршрутки на улицах города уступят место новым современным автобусам. В связи с открытием новых маршрутов возникла потребность в новых остановочных. 35 из них сразу будут постоянными. Еще 28 остановок общественного транспорта откроют на время.

Лидером по числу новых остановок станет Колпинский район, где их появится сразу 10. По пять новых остановочных пунктов оборудуют в Кировском и Пушкинском районах. Еще три остановки начнут работу в Красногвардейском.

Всего на улицах Петербурга появятся 693 новых автобуса на газомоторном топливе. Они выйдут на маршруты до конца июля.