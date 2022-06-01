Суд рассмотрит дело сбившего двух девушек на Невском автомобилиста

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило уголовное дело 23-летнего автомобилиста, который сбил двух пешеходов на Невском проспекте 24 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. В ведомстве уточнили, что обвинительное заключение уже утверждено.

Следствие считает, что автомобиль перед аварией ехал со скоростью 76 километров в час. Водитель решил объехать других участников дорожного движения по выделенной полосе для общественного транспорта, резко выехал на неё и сбил пешеходов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что одна из потерпевших после ДТП оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Вторая девушка получила травмы средней тяжести. Водитель BMW сначала скрылся, но позже вернулся на место дорожно-транспортного происшествия.