Эвакуатор потерял перевозимый автомобиль на проспекте Кима

В Василеостровском районе Петербурга попытка эвакуации иномарки закончилась её опрокидыванием на проезжую часть. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Иномарка была припаркована с нарушением, поэтому подлежала эвакуации. Однако в процессе подъема Toyota соскользнула с платформы и опрокинулась на крышу.

Еще один дорожный инцидент произошел накануне на проспекте Науки. Как пишет Neva.Today, авто прокатило на капоте человека, а также протаранило другой автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.

В происшествии с эвакуатором никто не пострадал. Подробные обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.