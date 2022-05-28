В ночь на воскресенье общественный транспорт Петербурга продолжит работу

В Петербурге проходят праздничные мероприятия посвященные Дню города. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», праздник завершится уже за полночь, поэтом общественный транспорт в ночь на 29 мая будет работать без перерыва.

Не планируется закрытие метро. Городской наземный транспорт будет курсировать всю ночь каждые полчаса.

Петербург начала отмечать День города в пятницу, 27 мая. По случаю торжества, Дворцовый мост прошлой ночью украсила праздничная подсветка в цветах российского триколора. Увидеть её можно было и на Большом проспекте Петроградской стороны. Праздничное убранство этих двух объектов обеспечивают более 700 светильников.

Порадовал петербуржцев необычно подсветкой и Лахта-центр. На медиафасаде до трех часов ночи транслировали поздравление с праздником.