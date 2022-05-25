Станция «Московская» вернулась к обычному режиму работы после устранения неисправности эскалатора

Вечером среды, 25 мая, у пассажиров петербургского метрополитена возникли сложности при проходе на станцию «Московская». Как сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга», причиной стала техническая неисправность — в эскалатор попал посторонний предмет.

Вход на станцию ограничили в 18:31. Однако уже в 18:55 станция «Московская» вернулась к обычному режиму работы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в петербургском метрополитене заметили «человка-паука» который показывал пассажирам различные трюки. Необычное представление положительно оценили не все. В комментариях многие отметили, что такое развлечение в ограниченном пространстве может быть небезопасно для окружающих.