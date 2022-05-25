Мотоциклист влетел в грузовик на Выборгском шоссе

Утром среды, 25 мая, на Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП со смертельным исходом. О трагедии сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что мотоциклист врезался в грузовик. В итоге он получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда скорой помощи.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Стрельне задержали женщину на BMW, которая устроила ДТП со смертельным исходом. Потеряв управление транспортным средством, она выехала на обочину, где сбила четверых пешеходов.