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Мотоциклист влетел в грузовик на Выборгском шоссе

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© Фото: сообщество "Мотосолидарность ДТП"

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Утром среды, 25 мая, на Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП со смертельным исходом. О трагедии сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что мотоциклист врезался в грузовик. В итоге он получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда скорой помощи.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Стрельне задержали женщину на BMW, которая устроила ДТП со смертельным исходом. Потеряв управление транспортным средством, она выехала на обочину, где сбила четверых пешеходов.

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