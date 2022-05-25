Движение в двух районах Петербурга ограничат в пятницу

С пятницы, 27 мая, в Петербурге вводятся новые ограничения дорожного движения. Они коснутся Выборгского и Петродворцового районов города.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы будут устанавливать новый светофор. Движение там ограничат до 19 июня.

В Стрельне вводится временное ограничение движения по Портовой улице от Выставочной улицы до Финского залива. Там будут прокладывать водопровод. Движение на данном участке ограничат до 14 июня.

В ГАТИ попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим на участках, где вводятся временные ограничения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение транспорта по Театральной площади и улице Глинки закрывается до ноября.