Человек-паук снова прокатился в петербургском метро

Поздним вечером вторника, 24 мая, в петербургском метро заметили необычного пассажира. Очевидцы опубликовали видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Одетый в костюм человека-паука мужчина вошел в вагон метро на зеленой линии. В вагоне он демонстрировал различные трюки — стойку на руках, сальто и т. п.

Мнения петербуржцев в комментариях к записи разделились. Кто-то посчитал такое выступление интересным разнообразием, другие — сочли превращением метро в цирк и небезопасным занятием, ведь пространство в вагоне ограничено.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что режим работы вестибюля станции метро «Приморская» изменится до конца июля.