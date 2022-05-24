Мотогруппы госавтоинспекторов пресекли в Петербурге и Ленобласти 558 правонарушений

В районах с наиболее сложной дорожной обстановкой несут дежурство мобильный мотогруппы сотрудников ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, группы патрулируют с 19 апреля и пресекли за это время 558 правонарушений.

59 нарушителей не имели при себе необходимых документов, 42 — не использовали шлемы, а 71 водитель не торопился соблюдать правила маневрирования. Мотогруппы могут быстрее приезжать на место ДТП. В них работают сотрудники с большим опытом вождения мотоциклов и только после прохождения усиленной подготовки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за одни выходные в городе и области поймали сотни нетрезвых водителей.