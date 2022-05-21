Центральную остановку автобусов «Ночи музеев» убрали с Исаакиевской площади

В Петербурге скоро начнется акция «Ночь музеев». Как сообщается в официальной группе акции в социальной сети «ВКонтакте», курсирующие между музеями автобусы изменят место остановки в центре города.

Ранее предполагалось, что остановку разместят у Исаакиевской площади. Однако теперь остановку следует искать возле дома 6 по Адмиралтейскому проспекту. Она расположится рядом с Александровским садом между Гороховой улицей и Невским проспектом.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в «Ночь музеев» по городу будут ходить 40 специальных автобусов. Их пустят по четырем маршрутам, соединяющим музеи в разных частях города.