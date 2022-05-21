Бегуны заменят автомобилистов в центре Петербурга в выходные

Петербург примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Его этапы будут проходить в городе 21 и 22 мая.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, мероприятие внесет коррективы в организацию движения транспорта по центру Петербурга. Проезд по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Сенатской площади, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта закрыт с С 00:00 21 мая до 6:00 утра 24 мая.

В этот же период не получится проехать по вдоль Исаакиевского собора от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда По одной полосе движения закроют на перекрестке Малой Морской улица и Вознесенского проспекта при проезде вдоль Исаакиевского собора и на Малой Морской улице в направлении от проезда вдоль Исаакиевского собора к Сенатской площади.

В воскресенье, 22 мая, ряд улиц и набережных в центре города будет закрыт для проезда с 6:00 до 15:00.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что на развязке КАД с Пулковским шоссе будут устранять колейность.