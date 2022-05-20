Более 30 маршруток перестанут ходить в Петербурге в июне

С 1 июня текущего года в Петербурге будет реализован второй этап перехода к новой модели транспортного обслуживания. На данном этапе с улиц города исчезнуть более трех десятков коммерческих маршрутов, которые полностью или частично заменят социальные.

Согласно информации на сайте «Организатора перевозок», с 1 июня в городе перестанут ходить маршрутки: К-16 (К-53А), К-28к, К-32, К-40, К-44 , К-52, К-53А (К-16), К-66, К-68А, К-72, К-94, К-96, К-97, К-101, К-115, К-116, К-149, К-167, К-176, К-202, К-216, К-235, К-287, К-297, К-339, К-343, К-369, К-388, К-402, К-404, К-420, К-424.

Информацию о том, какие маршруты будут дублировать отмененные, можно найти на сайте «Организатора перевозок».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что для участников «Ночи музеев» будет работать специальный трамвайный шаттл.