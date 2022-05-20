В Петербурге станет на 22 светофора больше

До конца года в Петербурге установят 22 светофора. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Установка запланирована в семи петербургских районах. По десяти адресам уже ведутся строительно монтажные работы. Новые светофоры совсем скоро появятся на перекрестке улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта, перекрестках проспекта Народного Ополчения с улицами Здоровцева и Добровольцев, у дома 32 по проспекту Обуховской Обороны, на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта, на пересечении Тульской и Ярославской улиц, перекрестке Морской набережной и Адмиральского проезда, а также по ряду других адресов.

Во многих случаях поводом для установки послужили обращения граждан. Перекрестки, где скоро появятся светофоры, также отличаются повышенной аварийностью.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге планируется усовершенствовать систему ориентирования «Говорящий город».