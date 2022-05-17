Сотни нетрезвых водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за выходные

Рейд «Нетрезвый водитель» проходил на дорогах Петербурга и Ленинградской области в минувшие выходные. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области уточнили, что в общей сложности сотрудники ГИБДД остановили 457 нарушителей. 39 мз них попались на пьяном вождении не в первый раз. Все они стали фигурантами уголовных дел.

Как напомнили в Госавтоинспекции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения можно получить штраф до 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за передачу управления автомобилем лицу, которое находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пьяный угонщик ранил ножом владельца автомобиля на проспекте Металлистов.