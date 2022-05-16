Петербург возьмет 8 млрд рублей на «Путиловскую» и «Горный институт»

Администрация Петербурга планирует взять инфраструктурный кредит на 8 млрд рублей. Как сообщают Невские Новости, ссылаясь на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, деньги пойдут на строительство станций метро «Путиловской» и «Горного института».

Средства потребуются городу в 2024 году. В настоящий момент заявка на новый инфраструктурный кредит уже подана. Отмечается, что предыдущая заявка Петербурга уже получила необходимые согласования. Подавать новую потребовалось из-за перераспределния средств и изменения лимитов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Ленинградской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство обхода вокруг Мурино.