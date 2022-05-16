На кольцевой убирают песок после ДТП

Два грузовика столкнулись на Кольцевой автодороге в районе деревни Порошкино Всеволожского района. В результате столкновения один из них опрокинулся на бок и из него на проезжую часть высыпался песок.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» движение транспорта а 20-м километре внутреннего кольца КАД было полностью перекрыто в 14:25. Дорожные рабочие занимаются уборкой песка с проезжей части. В результате возле места столкновения выросла пробка протяженность несколько километров.

По предварительной информации пострадал один человек. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в аварии на М-11 в районе Тосно погибла женщина.