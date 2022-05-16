Специальные автобусы будут возить посетителей «Ночи музеев»

Традиционная «Ночь музеев» состоится в Петербурге в ночь на воскресенье, 22 мая. Чтобы упростить постителям перемещение между участвующими в ней культурными объектами, в городе снова запустят специальные автобусы.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уточнили, что маршрут Центр-1 будет ходить до проспекта Стачек. Маршрут Центр-2 соединит его со Шпалерной улицей. На автобусах Центр-3 горожане смогут доехать до площади Александра Невского.

Еще один маршрут свяжет Васильевский остров с Петроградской стороной. Его конечной точкой станет Песочная набережная.

Все маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади. Там участники смогут сделать пересдаку на любой из них по единому билету «Ночи музеев».

45 автобусов будут курсировать по маршрутам с 23:00 до 6:00. Когда мосты разведут автобусы на Васильевский остров будут следовать через мост Бетанкура, не заезжая на Исаакиевскую площадь.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за акции в честь столетия Пионерской организации на площади Островского запретят остановку.