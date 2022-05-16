На площади Островского нельзя будет останавливаться два дня

Остановку транспорта на площади Островского запретят 17 и 19 мая. Как сообщили в городском комитете по транспорту, праздновать 100-летние Пионерской организации.

Запрет остановки на площади Островского будет действовать оба дня с полуночи до 23:59. Водителей попросили заранее продумать свой маршрут передвижения на этот период. С 20 мая все ограничения для транспорта на площади Островского будут сняты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Купчинской улице будут ремонтировать трамвайные пути. Два трамвая пустят по временным маршрутам в период с 18 мая по 7 июня. Они будут объезжать закрытый участок на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека.