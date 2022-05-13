Ремонт трамвайных путей на Купчинской продлится до 7 июня

18 мая во Фрунзенском районе Петербурга начнется ремонт трамвайных путей на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека. Как сообщается в Telegram-канале «Горэлектротранс», трамвайное движение по Купчинской улице будет закрыто до 7 июня.

А возле станции метро «Черная речка» идут работы по замене теплосетей. Как пишет ALLNW, специалистам предстоит заменить 2752 метра трубопровода.

На период ремонта трамвайных путец на Купчинской трамваи «25 и №43 пойдут по временным маршрутам в объезд закрытого участка. Трамвай №25 пустят от станции метро «Купчино» по улице Ярослава Гашека и Бухарестской, далее он будет следовать по действующей трассе к остановке «Улица Марата».

Трамвай №43 пойдет от станции метро «Купчино» до станции «Московские ворота» объезжая закрытый участок аналогичным образом.