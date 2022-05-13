На «Фрунзенской» отремонтировали эскалатор

Капитальный ремонт эскалатора станции петербургского метрополитена «Фрунзенская» фиолетовой линии завершен. Как сообщает пресс-служба метро в социальной сети «ВКонтакте», за время работ специалисты заменили 365,6 погонных метров тяговых цепей. Также были заменены 457 ступеней эскалатора станции. На ремонт эскалатора «Фрунзенской» ушло почти два месяца.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вход в вестибюль станции метро «Улица Дыбенко» ограничен до конца июня. Там также производится ремонт экскалатора, поэтому на станцию стало сложнее попасть по утрам.