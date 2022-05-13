Съезд с КАД на Косыгина перекроют ночью 18 и 20 мая

Съезд с Кольцевой автодороги на проспект Косыгина в направлении Ладожского вокзала будет полностью перекрыт в течение двух ночей — на 18 и 20-е мая. Перекрытие планируется из-за работ по устранению колейности проезжей части.

Как сообщил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, съезд будет полностью перекрыт с 20:00 до 6:00. Такие часы выбраны из-за минимальной интенсивности дорожного движения в этот период.

В центре Петербурга между тем решают, как закрыть доступ к памятникам суеверным туристам. Как пишет Neva.Today, они затирают части скульптур «на счастье» и повреждают защитную патину.

На участке КАД работы будут вестись круглосуточно, но полностью перекрывать съезд днем не планируется. Автомобилистов об изменениях предупредят с помощью временных дорожных знаков и световой сигнализации.