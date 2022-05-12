На строительство обхода Мурино одобрили кредит

Заявка Ленинградской области на инфраструктурный кредит для строительства обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта получило одобрение Правительства Российской Федерации. Как сообщает NSP, на эти цели будет выеделено 2,2 млрд рублей. Регион получит их в течение двух лет — в 2024 и 2025 годах.

Кредит Ленинградской области предоставят на пять лет под 3% годовых. Данный кредит станет вторым, так как ранее региону уже выделяли 2,2 млрд рублей на строительство обхода.

Начинаться новая дорога будет в створе Пискаревского проспекта. Далее она пройдет над зеленой зоной возле ЖК «Цветной город», а за Охтой продолжится на территории Ленинградской области. Трасса будет проходить через микрорайон, который пока не построен. Конечной точкой станет автодорога «Петербург-Матокса».

Пока проект той части дороги, которая будет проходить в Ленинградской области, проходит экспертизу. До конца текущего года региональная администрация рассчитывает не только провети конкурс и выбрать подрядчика, но и присутпить к строительству.