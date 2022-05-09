Станции метро в центре Петербурга вернулись к обычному режиму работы

Станции петербургского метрополитена «Невский проспект 1», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская» вернулись к работе в обычном режиме. Такая информация опубликована в Telegram-канале метроплитена.

Все три станции открыты как на выход, так и на вход. Особенно плотного пассажиропотока на них не наблюдается.

граничения на станциях были введены в связи с проведением на Невском проспекте шествия «Бессмертный полк». Однако к настоящему моменту значительная часть его участников уже разъехалась по домам, а остальные гуляют по праздничному центру города.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение по Невскому проспекту открыли после завершения «Бессмертного полка».