Вестибюли станции «Площадь Александра Невского» работают в обычном режиме

Станцию метро «Площадь Александра Невского» после временно введенных ограничений снова вернулась к работе в обычном режиме. В пресс-службе городского метрополитена уточнили, что станция работает на вход и вход. Первый вестибюль основа открылся для пассажиров в 15:21. Второй вестибюль начал работу в обычном режиме в 15:21.

В течение полутора часов станция «Площадь Александра Невского» работала только на выход. Такие ограничения были связаны с провидимыми в честь Дня Победы мероприятиями. Площадь Александра Невского стала местом сбора участников шествия «Бессмертный полк».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что станция «Адмиралтейская» вернулась к работе в обычном режиме.