На Херсонской сбили курьера на велосипеде

На Херсонской улице в ДТП попал сотрудник службы доставки на велосипеде. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», доставщик сильно не пострадал, так как после столкновения ушел с места ДТП самостоятельно.

Сбивший его автомобилист, по всей видимости, скрылся с места происшествия. На место происшествия сотрудники ДПС, а также бригада скорой помощи.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в аварии с участием двух маршруток на улице Типанова пострадали 11 человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних петербуржцев. Причины аварии в настоящее время выясняются.