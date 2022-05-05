Политолог назвал уход от наличных в петербургских автобусах мировым трендом

В Петербурге используемый в наземном общественном транспорте новый безналичный способ оплаты проезда получил положительную оценку и пассажиров, и экспертов. Политолог Дмитрий Солонников, как пишет «МК в Питере» уверен, что данное нововведение хорошо вписывается в жизнь города.

Отказ от оплаты наличными в автобусах Дмитрий Солонников назвал не иначе, как обещмировым трендом. Он отмечает, что постепенно люди будут использовать все меньше наличных денег, поэтому новый мир станет практически безналичным.

Политолог увидел логику в постепенном отказе от оплаты наличными в транспорте. Он напомнил о советском времени, когда каждый платил за проезд сам за себя и кондукторов в транспорте не было. При это в большинстве случаев сознательности граждан хватало на то, чтобы они оплачивали проезд. «Зайцы» были в единичных случаях и преимущественно представлены школьниками.

За 30 лет люди, по мнению эксперта, не настолько опустились, чтобы утратить способность оплатить проезд самостоятельно. Поэтому им не нужно, чтобы над каждым пассажиром стоял «цербер» с палкой, контролируя оплату. Дмитрий Солонников предложил относится к петербуржцам позитивно и выразил уверенность, что у пассажиров хватить достоинства, чтобы за себя заплатить.

Напомнил эксперт и о максимальной ественности такого процесса, как оплата банковскими картами. Сейчас в таком способе нет ничего необычного. Карты есть даже у пенсионеров, так как именно на этот носитель сейчас начисляются полагающиеся от государства выплаты.

Политолог также выразил сомнения в том. Что новые технологии сложно освоить старшему поколению. Он напомнил, что технологические новинки вошли в нашу жизнь 25 лет назад. Тем. Кому сейчас 60 лет, тогда было около сорока и они активно создавали цифровую среду.

Подводя итог, Дмитрий Солонников отметил, что сейчас практически нет людей, которые не используют цифровые технологии. Разговоры о том, что старшее поколение не справляется с этими ресурсами, он назвал байками.