Ремонт проспекта Большевиков продлится до 21 мая

В среду, 4 мая, в Невском районе начался ремонт участка проспекта Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, всего предстоит отремонтировать 5 километров дорожного полотна.

Завершить ремонт на данном участке планируют 21 мая. Территорию полностью восстановят после ремонтных работ к началу июня. Помимо восстановления асфальтового покрытия запланировано обновление разметки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за ремонта на две ночи перекроют съезд с Мурманского шоссе на Кольцевую автодорогу. Там запланированы работы по устранению колейности.