Троллейбус и два автобуса объезжают Хрустальную улицу

В районе дома №1 по Хрустальной улице в Петербурге проводятся противоаварийные работы. Схема движение следующего по ней транспорта изменена.

Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», в объезд направлен троллейбус №16. Он следует от конечной остановки «Станция Ручьи» до улицы 2-й Луч. По другим маршрутам едут также автобусы №8 и №58. Маршрут первого проходит от начальной остановки «Приневская улица» по действующей трассе до улицы Бехтерева, а оттуда свернет на Хрустальную улицу. Далее путь пройдет по Смоляной улице, проспекту Обуховской Обороны, Синопской набережной, Херсонской улице и по действующей трассе.

Автобус №58 едет от начальной остановки «Улица Бабушкина» по действующей трассе до площади Бехтерева, далее по улице Седова, Смоляной улице, проспекту Обуховской обороны. После данного участка его движение снова продолжается по действующей трассе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге закупят 35 новых низкопольных автобусов.