Нарколог рассказал, через сколько можно сесть за руль после употребления алкоголя

Садиться за руль не стоит ранее. Чем через сутки после употребления алкоголя. Таким мнением с РИА Новости поделился главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Эксперт пояснил, что переработка этанола в организме человека может занять от трех дней до трех недель, а приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе фиксируют превышение допустимой нормы примерно в течение суток.

Отмечается, что скорость переработки алкоголя в организме зависит не от количества спиртного и калорийности употребляемой одновременно с ним пищи, а от индивидуальных особенностей человека.Евгению Брюн отметил, что опытные водители обычно дают себе два дня после употребления алкоголя, прежде чем садятся за руль.

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