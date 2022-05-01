Ремонтировать КАД у развязки с Мурманским шоссе будут 4 и 5 мая

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга и Мурманского шоссе ограничат движение на два дня: 4 и 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

На участке будут вестись ремонтные работы, чтобы убрать колеймность. Из-за них перекроют движение по одной полосе на съезде с внутреннего кольца КАД в направлении Ленинградской области. Начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский уточнил, что на данном съезде всего две полосы.

Автомбилистов об изменениях схемы движения предупредят с помощью временных знаков и информационных табло. В Упрдор «Северо-Запад» попросили заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 3 мая в Петербурге ограничат проезд по нескольким улицам.