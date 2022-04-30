Движение в центре Петербурга перекроют для бегунов и мотоциклистов два дня подряд

В субботу, 30 апреля, движение в центре Петербурга перекрыто для проведения мотопарада в честь открытия сезона. Маршрут пройдет от Дворцовой площади по Дворцовой набеержной, набережной Кутузова и Воскресенской набержной с разворотом на площади Растрелли у Смольного собора и финишем на площади Морской славы на Васильевском острове. Начало пробега запланировано в 15:00, но строятся в колонны на Дворцовой площади мотоциклисты уже с 11:00.

1 мая на дорожную ситуацию в центре Петербурга будут влиять бегуны. В этот день пройдет легкоатлетический забег «Звёздная эстафета».

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 7:00 до 20:00 нельзя будет проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка, нечётной стороне набережной реки Мойки, Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка, Мошкову переулку от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 3 мая в городе ограничат движение по ряду улиц.