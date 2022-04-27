Цифровой криминалист считает безналичную оплату в автобусах Петербурга безопасной

Руководитель Международного центра цифровой криминалистики, входящего в состав СПб ФИЦ РАН, Андрей Чечулин уверен в безопасности безналичной оплаты в петербургском общественном транспорте. Об этом сообщает «МК в Питере».

Эксперт рассказал о нюансах безналичной оплаты в транспорте после отключения России от SWIFT. Он отметил, что операции по безналичной оплате проводятся в российских процессиноговых центрах. Система отправляет в такой центр данные, которые считала с банковской карты пассажира в момент оплаты. Там после установления связи с банком выполняется списание средств. Андрей Чечулин особо подчеркнул, что раз процесс оплаты не изменился, то он по-прежнему абсолютно безопасен.

Злоумышленник не может скопировать данные с банковской карты в момент оплаты проезда в общественном транспорте. При этом подобных атак сейчас практически нет. В комитете по транспорту также подтвердили, что опасности безналичной оплаты в транспорте — это только слухи. Безопасность обеспечивают банковские системы бесконтактных платежей.

Плюсы бесконтактной оплаты в петербургском общественном транспорте отмечают и водители автобусов. Василий Соколан отмечает, что такой вариант гораздо безопаснее, чем необходимость одновременно управлять транспортом и брать у пассажиров деньги за проезд.