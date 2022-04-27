Троллейбусы пустят по временным маршрутам на время репетиции Парада Победы

В Петербурге 28 апреля пройдет репетиция Парада Победы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на время их проведения будут закрыты для проезда Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, сам Дворцовый проезд, а также Адмиралтейский проспект.

С 14:00 до 18:30 по Невскому проспекту будет закрыто движение троллейбусов. В объезд пустят маршруты №1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

Перекрытие троллейбусного движения по Невскому проспекту ожидается и во время последующих репетиций: 5 мая с 14:00 до 18:30, 7 мая с 07:00 до 12:30 и 8 мая с 15:00 до 16:30.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Петербурге проходят и другие мероприятия. Как сообщает ALLNW, в городе стартовара акция «Георгиевская ленточка».