Трамваи не будут ходить по улице Ярослава Гашека до 18 мая

На участке улицы Ярослава Гашека от Купчинской улицы до станции метро «Купчино» начинается ремонт трамвайных путей. Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев на участке будет закрыто с 5 утра 28 апреля и продлятся до 5 утра 18 мая.

Изменения коснутся трамваев №25, 43, 45 и 62. Первые три будут следовать по временным маршрутам в объезд закрытого участка. Движение по маршруту №62 на три недели закрывается полностью.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что часть трамвайных остановк на проспекте Обуховской Обороны отменят или перенесут из-за дорожных работ. Изменения коснутся маршрутов остановок №7, 7А, 24, 65.