492 нетрезвых водителей выявили на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные

В выходные на дорогах Петербцрга и Ленинградской области прошли рейды, целью которых был поиск водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкгольного или наркотического опьянения. В пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что таковых остановили 492 человека.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности. Для некоторых из них она будет уже уголовной, так как на нетрезвой езде они попались не в первый раз.

Рейды на дорогах Петербурга и Ленинградской области проходят регулярно. Количество нетрезвых водителей за этот период сократилось в 1,5 раза.

Административные нарушения ПДД обсудят и в Госдуме. Как сообщает Neva.Today, в неё внесен проект постановления, которое вводит амнистию для совершивших данные нарушения водителей.