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Рюкзаки в петербургском метро предлагают запретить законодательно

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© Фото: Baltphoto

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Пассажиры метро Петербурга устали от толкотни в вагонах с теми, кто не снимает с плеч громоздкие рюкзаки. Как пишет Neva.Today, горожане даже предложили запретить такой вариант ношения рюкзака законодательно.

С такой инициативой недовольные пассажиры обратились к петербургским депутатам через социальную сеть «ВКонтакте». Автор отметил, что попрошаек в метро уже запретили и предложил запретить и такое поведение. Автор поста также предлагает штрафовать за неснятый рюкзак не менее, чем на 5 тысяч рублей.

Представитель депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева в беседе с изданием отметил, что такой запрет принесет больше время, чем пользы. В связи с эти петербургские парламентарии вряд ли будут его обсуждать.

В частности, представитель депутата подчеркнула, что от такого закона будут страдать младшеклассники и пенсионеры. Гораздо лучше в таком вопросе положиться на этику и воспитание. Маловероятно, что снятие рюкзаков в общественном транспорте станет законом, оно может быть только настоятельной рекомендацией.

Впрочем, самих парламентариев данная проблема касается мало. По Петербургу они пеермещаются на служебных автомобилях за счет городского бюджета.

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