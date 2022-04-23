Работы на «Казаковской» и «Горном институте» идут по графику

На строящихся станциях петербургского метрополитена «Казаковская» и «Горный институт» горнопроходческие работы выполнены на 95%. В пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» уточнили, что работа идет в соответствии с графиком. Завершить работы на станциях планируют в 2024 году.

Тогда же откроется для пассажиров и станция «Путиловская». В «Метрострое» пояснили, что её врезка в действующий метрополитен начнется через месяц-полтора.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на станцию петербургского метрополитена «Улица Дыбенко ограничат вход до июня. Там будет проходить капитальный ремонт эскалатора, в связи с чем на станцию будет сложнее попасть с 07:40 до 09:00 по рабочим дням.