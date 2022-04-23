В Петербурге набирают контролеров-ревизоров

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» планируют принять на работу порядка 600 контролеров-ревизоров. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

200 человек уже приняли на должность контролера-ревизора. За период их работы с 1 по 20 апреля сотрудник выявили 477 безбилетных пассажиров. На 181 «зайца» составили акт о безбилетном проезде. Однако в большинстве случаев обошлись разъяснительной работой о способах оплаты проезда и акты оформлять не стали.

Отмечается, что в комитете по транспорту регулярно проводят мониторинг обновленной с 1 апреля сети городских маршрутов. Движение 32 из них оптимизировали с 11 по 17 апреля, в том числе и благодаря обращениям петербуржцев.