Утром пятницы петербургские автомобилисты стоят в шестибальных пробках

В пятницу, 22 апреля, дороги Петербурга загружены стандартно. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:45 трафик в городе составляет 6 баллов.

Набережная Кутузова и Дворцовая набережная традиционно стоят к Троицкому мосту. На набережной реки Фонтанки затор от Вознесенского к Московскому проспекту. Затруднено движение в районе Балтийского вокзала. На набережной Обводного канала сложно проехать между Лиговским проспектом и Кременчугской улицей.

ДТП в районе станции «Купчино» осложняет движение по Витебскому проспекту. Сложно проехать на перкрестке Московского и Ленинского проспектов.

Из-за нескольких ДТП в районе съезда на проспект Косыгина большая пробка наблюдается на КАД. Пискаревский проспект стоит к Свердловской набережной — там так же сразу несколько ДТП.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что эксперт объяснил подорожание машин в петербургских автоцентрах.