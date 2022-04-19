Петербуржцам напомнили, что метро не будет работать в пасхальную ночь

График работы петербургского метрополитена не изменится в ночь на Пасху. В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что станции закроются на вход и выход по графику выходного дня. Это третья подряд пасхальная ночь, когда часы работы метрополитена не продлеваются.

При этом в ближайшие выходные будут усилены автобусы, следующие в направлении городских кладбищ: Южного, Северного, Казанского и кладбищу возле городского крематория. Чаще ходить будут автобусы № 90, 138, 195, 382, 397, 398.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что работы по продлению двух линий петербургского метрополитена начнутся в 2022 году.