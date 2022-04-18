Петербуржцам рассказали, как отличить контролера в транспорте от мошенника

На безкондукторных маршрутах пассажиры петербургского транспорта могут встретить контролеров-ревизоров, которые проверяют оплату проезда. Как сообщили в Комитете по транспорту, контролирующие оплату сотрудники одеты в темно-синюю брендированную форму.

Контролеры входят в транспорт через крайние двери после окончания посадки всех пассажиров. К проверке они приступают после того, как автобус тронется. Контроль оплаты проезда осуществляется ручными валидаторами.

Если в салоне обнаружен безбилетник, контролер составляет акт в двух экземплярах. По его требованию пассажир предъявляет документ, удостоверяющий личность. Контролер не обладает полномочиями принимать оплату штрафа наличными на месте. Пассажиров попросили сообщать о таких случаях на горячую линию «Организатора перевозок» или в полицию.