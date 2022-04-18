Движение по Левашовскому шоссе ограничат 21 апреля

В четверг, 21 апреля, автомобилисты могут столкнуться с трудностями при проезде по Левашовскому шоссе. Как сообщается на сайте администрации Петербурга, в этот день будет проводиться велогонка «Открытие сезона — индивидуальная гонка на время».

Проезд по Левашовскомй шоссе будет перекрыт на участке от 2 км (въезд к садоводству «Ветеран») до 8 км (подъезд к дому № 20, корпусу 2 по Левашовскому шоссе). Время действия ограничений: с 13:30 до 17:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в трех районах Петербурга появится почти 10 километров велосипедных дорожек. Новая велоинфраструктура запланирована в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах.