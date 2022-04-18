Синоптик посоветовал автомобилистам Петербурга менять резину

Петербургским автомобилистам можно смело менять резину на летнюю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По словам эксперта, менять резину можно уже с 10 апреля и в прогнозе в ближайшие дни ничего не изменилось. Однако «переобуваться» стоит тем, кто ездит по улицам Петербурга и по ближайшим к нему трассам.

Если планируется поездка на Карельский перешеек, зимнюю резину пока рекомендуется оставить. Синоптик опубликовал кадры заснеженной дороги буквально в ста метрах от оживленной трассы в этой местности и посоветовал повременить с заменой шин.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в понедельник в Петербурге ожидается до +12 градусов тепла.