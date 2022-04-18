Неработающий эскалатор собрал «пробку» на станции «Проспект Просвещения»

Утром понедельника, 18 апреля, спешащие в метро на станции «Проспект Просвещения» пассажиры собрались в длинной очереди на вход. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», вереница желающих попасть на станцию выстроилась около 8:00.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что неполадки возникли с одним из эскалаторов. Из-за его технической остановки пассажирам и пришлось ждать своей очереди на вход.

В настоящий момент станция «Проспект Просвещения» уже вернулась к работе в штатном режиме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вход на станцию «Пионерская» со стороны проспекта Испытателей будет закрыт до 7 ноября из-за ремонтных работ.